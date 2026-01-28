Polda DIY Terima Serat Kekancingan, Begini Harapan Keraton Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keraton Yogyakarta menyerahkan serat kekancingan untuk pembangunan markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman pada Selasa (27/1).

Serat kekancingan diserahkan langsung oleh Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Datu Dana Suyasa GKR Mangkubumi.

Ia mengatakan penyerahan serat kekancingan itu sebagai tindak lanjut dari serat palilah yang sudah disampaikan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 2 Mei 2025 lalu.

"Polda DIY bisa secara resmi memanfaatkan sultanaat ground di Kalurahan Sidomulyo, Godean, Sleman ini untuk gedung mapolda yang baru,” katanya.

Putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X itu menekankan bahwa pemanfaatan tanah harus memperhatikan aspek lingkungan sekitar.

"Kasultanan berharap dengan penyerahan Serat Kekancingan kali ini jajaran Polda DIY dapat secara resmi memanfaatkannya untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat,” katanya.

Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono mengatakan kesanggupan pihaknya dalam menjalankan pembangunan seperti yang diinginkan pihak keraton.

“Kami akan melibatkan para ahli dalam proses pembangunan, agar sesuai dengan standar dan tentunya tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan,” kata kapolda.