Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 29 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (29/1).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Ngebrak Semanu, Dn. Tunggul Semanu, Dn. Kangkung Ngeposari, Dn. Jragum Ngeposari, Dn. Wediutah Ngeposari, Dn. Gemulung Ngeposari, Dn. Jetis Pacarejo, Dn. Jelok Pacarejo, Dn. Kwangen Pacarejo, Dn. Wilayu Pacarejo, Dn. Kenteng Pacarejo, Dn. Kuwon Pacarejo, Dn. Jasem Pacarejo, Dn. Dengok Pacarejo, Dn. Cempluk Pacarejo & Dn. Tonggor Pacarejo,Dn. Tambakrejo Candirejo, Dn. Pucangsari Candirejo, Dn. Sogo Candirejo, Dn. Nangsri Candirejo, Dn. Plebengan Candirejo, Dn. Cuwelo Candirejo, Dn. Candirejo & Dn. Panggul Candirejo,Dn. Ploso Sumberwungu, Dn. Gunung Kacangan Sumberwungu, Dn. Gebang Candirejo, Dn. Mranggen Candirejo, Dn. Regedeg Giripanggung, Dn. Giripanggung, Dn. Klopoloro Giripanggung, Dn. Temuireng Giripanggung & Dn. Bulu Giripanggung

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Hargowilis, Krian, Kulur, Hargorejo, Kalibuko, Sungapan, Sambeng, Klepu, Hargotirto, Tegiri, Crangah, Sebatang, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dejat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Jl Gito Gati, Dn.Kamdanen, Dn.Gondang Legi, Dn.Tegal Weru, Dn.Tambakrejo, Dn.Saragan, Dn.Ngemplak, Dn.Penen, Dn.Grojogan, Dn.Gondang Penen, Dn.Gilingan, Dn.Jetis Denggung, Dn.Pajangan, Dn.Berkisan, Dn.Gabugan, Dn.Karang Kepuh, Dn.Karang Tanjung, Dn.Tlacap, Dn.Saragan, Masjid Suciati Saliman, Jl Baru Mulungan, perum GTA , java village, Jl Magelang KM 7,5 - 9, BAKN, Mlati Beningan, Jongke Kidul, Pr Taman Lavender, Jatirejo, Jongke Tengah, Pr Mukti Sendangadi, Pr Taman Kuantan, Dn. Jatirejo, Pr Palagan Regency, Pr Bumi Monjali Jatirejo, Pr The Paradise, Pr Pondok Permai Palagan, Jatirejo Tegalsari, Pr Asoka, Mulungan Kulon, Mulungan Wetan, Pr. Griya Shafira, Pr Pondok Permai Mlati 3, Pr Villa Kelapa Gading, Pr Grand Melati, Pr Wahana Mulia, Pr Villa Taman Anggrek, Pr Griya Lavender, Dn.Mlati Jati, Dn.Mlati, Pasar Mlati, AHASS Mlati dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Jl Kledokan 1, Gg Mandiri, Gg Srikaton, Gg Siku, Gg Srirejeki, Ngentak, Caturtunggal, Dan Sekitarnya