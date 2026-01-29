JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Info SIM Keliling Jogja Hari Ini, Kamis 29 Januari 2026

Info SIM Keliling Jogja Hari Ini, Kamis 29 Januari 2026

Kamis, 29 Januari 2026 – 08:05 WIB
Info SIM Keliling Jogja Hari Ini, Kamis 29 Januari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Jogja. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya hampir habis, pastikan segera melakukan perpanjangan. Layanan SIM Keliling kembali hadir hari ini, Kamis 29 Januari 2026,  untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus ke Polres pusat.

Berdasarkan jadwal rutin dari Direktorat Lalu Lintas Polda DIY, berikut adalah detail lokasi dan ketentuan pelayanan untuk hari ini:

Lokasi SIM Keliling Polda DIY Hari Ini

Baca Juga:

Khusus hari Kamis, 29 Januari 2026, layanan bus SIM Keliling Polda DIY akan beroperasi di lokasi berikut:

Lokasi: Q Homemart, Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul.

Jam Operasional: 08.30 – 13.00 WIB.

Baca Juga:

Perlu menjadi catatan bagi warga Bantul, layanan perpanjangan SIM A dan SIM C di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantul hanya tersedia setiap hari Selasa. Oleh karena itu, untuk hari Kamis ini, layanan di MPP Bantul tidak tersedia. Agenda terdekat di MPP Bantul baru akan dibuka kembali pada bulan Februari mendatang.

Syarat Perpanjangan SIM

Berikut ini informasi tentang jadwal dan lokasi SIM Keliling di Yogyakarta pada hari ini, Kamis 29 Januari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling hari ini info sim keliling sim keliling Jogja lokasi sim keliling jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU