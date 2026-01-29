Info SIM Keliling Jogja Hari Ini, Kamis 29 Januari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya hampir habis, pastikan segera melakukan perpanjangan. Layanan SIM Keliling kembali hadir hari ini, Kamis 29 Januari 2026, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus ke Polres pusat.
Berdasarkan jadwal rutin dari Direktorat Lalu Lintas Polda DIY, berikut adalah detail lokasi dan ketentuan pelayanan untuk hari ini:
Lokasi SIM Keliling Polda DIY Hari Ini
Khusus hari Kamis, 29 Januari 2026, layanan bus SIM Keliling Polda DIY akan beroperasi di lokasi berikut:
Lokasi: Q Homemart, Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul.
Jam Operasional: 08.30 – 13.00 WIB.
Perlu menjadi catatan bagi warga Bantul, layanan perpanjangan SIM A dan SIM C di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantul hanya tersedia setiap hari Selasa. Oleh karena itu, untuk hari Kamis ini, layanan di MPP Bantul tidak tersedia. Agenda terdekat di MPP Bantul baru akan dibuka kembali pada bulan Februari mendatang.
Syarat Perpanjangan SIM

