Info SIM Keliling Jogja Hari Ini, Jumat 30 Januari 2026

Jumat, 30 Januari 2026 – 06:46 WIB
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja hari ini. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya hampir habis, hari ini merupakan kesempatan untuk melakukan perpanjangan melalui layanan SIM Keliling.

Khusus untuk hari Jumat, 30 Januari 2026, layanan tersedia di beberapa titik strategis agar Anda tidak perlu mengantre lama di Polres pusat. Berikut perincian selengkapnya:

1. Layanan Bus SIM Keliling Polda DIY

Layanan ini melayani perpanjangan SIM A dan SIM C secara mobile.

Waktu Operasional: 08.30 – 13.00 WIB.

Lokasi Hari Ini:

Kantor Kalurahan Baturetno, Bantul.

Kantor Kalurahan Kalitirto, Sleman.

Warga Daerah Istimewa Yogyakarta bisa melakukan perpanjangan surat izin mengemudi di layanan SIM Keliling yang dijadwalkan hari ini, Jumat 30 Januari 2026.
