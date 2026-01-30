Polisi Selidiki Mayat di Gumuk Pasir Bantul, Autopsi Segera Dilakukan

JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 08:00 WIB
Lokasi penemuan mayat di Gumuk Pasir Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kepolisian Resor (Polres) Bantul tengah mendalami kasus penemuan jenazah seorang pria berinisial HM (60) di kawasan Gumuk Pasir, Dusun Grogol IX, Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul. Guna mengungkap penyebab pasti kematian korban, pihak kepolisian berencana melakukan proses autopsi.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengonfirmasi bahwa saat ini jenazah masih berada di RS Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Tertkait update penemuan mayat di Gumuk Pasir Kretek, rencana akan dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya," ujar Iptu Rita dalam keterangan resminya, Kamis (29/1).

Peristiwa ini bermula pada Rabu (28/1) sekitar pukul 07.30 WIB. Saat itu, seorang saksi yang sedang mencari rumput di area Gumuk Pasir terkejut melihat sesosok pria tergeletak di semak-semak.

Saksi segera melapor kepada warga lain dan diteruskan ke Polsek Kretek. Tak lama kemudian, Tim Inafis Polres Bantul bersama tenaga medis dari Puskesmas Kretek tiba di lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Berdasarkan pemeriksaan awal oleh Tim Inafis dan Puskesmas Kretek, ditemukan sejumlah luka dan lebam pada tubuh korban.

Korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan kedua kaki menekuk dan tangan di dada.

Pakaian yang melekat di tubuh korban adalah kaus kerah biru (tersingkap), kaus dalam putih, dan celana pendek hitam.

Polisi sudah memeriksa dua saksi terkait penemuan mayat di Gumuk Pasir Bantul. Autopsi segera dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban.
