Cuaca Ekstrem di Jogja, Pohon 15 Meter Tumbang Menimpa Rumah Warga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (29/1).

Dampak paling parah akibat fenomena iklim ini terjadi di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

"Kejadian disebabkan oleh hujan sedang hingga lebat dan angin kencang di beberapa titik wilayah DIY," kata Kepala BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata.

Di Kabupaten Sleman cuaca ekstrem menyebabkan pohon tumbang di lima titik, gangguan akses jalan dua titik, jaringan listrik dua titik, rumah rusak dua unit dan kerusakan mobil satu unit.

Di Kabupaten Bantul dampak cuaca ekstrem terjadi di tujuh kecamatan yang mengakibatkan pohon tumbang di 25 titik, kerusakan kendaraan, rumah dan akses jalan.

Mengacu pada data Pusdalops BPBD Bantul, Kecamatan Banguntapan menjadi wilayah yang paling terdampak dengan total 16 titik kejadian.

Wilayah lainnya yang melaporkan insiden serupa adalah Kecamatan Kasihan empat titik, Kecamatan Kretek dua titik, serta masing-masing satu titik di Kecamatan Sanden, Bantul, dan Pleret.

Pohon tumbang tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada aset pribadi warga maupun fasilitas publik.