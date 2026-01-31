Mutasi Kasatlantas Polresta Sleman: AKP Mulyanto Diganti AKP Arfita Dewi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua pejabat penting di Polresta Sleman dimutasi, buntut kontroversi penanganan kasus Hogi Minaya. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo dan Kasatlantas Polresta Sleman AKP Mulyanto resmi dicopot dari jabatannya pada Jumat (30/1/2026).

Pencopotan ini merupakan respons Kapolda DIY atas penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, seorang suami yang justru dipidana setelah mengejar penjambret tas istrinya pada April 2025 lalu.

Kasus tersebut viral dan memicu kritik tajam dari masyarakat terkait rasa keadilan.

Berdasarkan Surat Perintah Kapolda DIY Nomor: Sprin/145/I/KEP./2026, Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo dinonaktifkan karena dinilai lalai dalam pengawasan.

Kombes Pol Roedy Yoelianto yang sebelumnya menjabat Dirresnarkoba Polda DIY ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kapolresta Sleman.

Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono menyatakan bahwa penanganan kasus Hogi Minaya telah menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Selain posisi Kapolresta, jabatan Kasatlantas juga mengalami penyegaran demi kepentingan pemeriksaan internal.

Posisi AKP Mulyanto kini digantikan oleh AKP Arfita Dewi berdasarkan Keputusan Kapolda DIY No. Skep/37/I/2026 tanggal 30 Januari 2026.