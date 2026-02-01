JPNN.com

Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 1 Februari 2026

Minggu, 01 Februari 2026 – 07:37 WIB
Prakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di wilayah Yogyakarta. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Minggu (1/2). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan cuaca berawan.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan akan mulai turun pada siang hari. Saat sore, akan turun hujan lebat disertai petir. Pada malam hari cuaca akan kembali berawan.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 1 Februari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

