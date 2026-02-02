Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 2 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bantul mengumumkan adanya jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Senin, 2 Februari 2026.

Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik serta aspek keselamatan melalui pemangkasan pohon yang sudah mendekati jaringan kabel (ROW). Berikut adalah rincian jadwal dan lokasi terdampak:

Detail Operasional

Waktu Pelaksanaan: 09.00 – 12.00 WIB

Keperluan: Pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW).

Wilayah Terdampak:

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Mandingan

Soropaten

Kadirejo

Ringinharjo

Kadirojo Palbapang

Gumuk

Gemahan

Bantul Karang



Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di dekat jaringan listrik, seperti memasang antena atau baliho, tanpa koordinasi dengan pihak PLN.

Durasi pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi lapangan dan kompleksitas pengerjaan.