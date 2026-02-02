JPNN.com

Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 2 Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 – 07:35 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 2 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Pemadaman listrik di Jogja hari ini: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bantul mengumumkan adanya jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Senin, 2 Februari 2026.

Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik serta aspek keselamatan melalui pemangkasan pohon yang sudah mendekati jaringan kabel (ROW). Berikut adalah rincian jadwal dan lokasi terdampak:

Detail Operasional

Waktu Pelaksanaan: 09.00 – 12.00 WIB

Keperluan: Pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW).

Wilayah Terdampak:

  • Mandingan
  • Soropaten
  • Kadirejo
  • Ringinharjo
  • Kadirojo Palbapang
  • Gumuk
  • Gemahan
  • Bantul Karang


Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di dekat jaringan listrik, seperti memasang antena atau baliho, tanpa koordinasi dengan pihak PLN.

Durasi pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi lapangan dan kompleksitas pengerjaan.

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari Senin, 2 Februari 2026. Bantul mati lampu.
