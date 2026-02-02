Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 2 Februari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bantul mengumumkan adanya jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Senin, 2 Februari 2026.
Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik serta aspek keselamatan melalui pemangkasan pohon yang sudah mendekati jaringan kabel (ROW). Berikut adalah rincian jadwal dan lokasi terdampak:
Detail Operasional
Waktu Pelaksanaan: 09.00 – 12.00 WIB
Keperluan: Pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW).
Wilayah Terdampak:
- Mandingan
- Soropaten
- Kadirejo
- Ringinharjo
- Kadirojo Palbapang
- Gumuk
- Gemahan
- Bantul Karang
Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di dekat jaringan listrik, seperti memasang antena atau baliho, tanpa koordinasi dengan pihak PLN.
Durasi pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi lapangan dan kompleksitas pengerjaan.
