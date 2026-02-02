Jadwal SIM Keliling Jogja Pada Hari Ini, Senin 2 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, pastikan Anda segera melakukan perpanjangan. Berikut adalah lokasi layanan SIM Keliling dan stasioner yang beroperasi di wilayah DIY pada hari ini:

1. Polresta Yogyakarta

Depan Puro Pakualaman: Pukul 09.00 WIB – Selesai.

Mal Pelayanan Publik (Balai Kota Jogja): Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

2. Polres Bantul

Layanan Reguler: Pukul 08.00 – 10.00 WIB. (Catatan: Untuk lokasi spesifik Senin di Bantul, silakan cek layanan di Satpas Polres setempat atau cek pembaruan lokasi mendadak, karena jadwal rutin mingguan dimulai intensif di Manding pada hari Selasa).

3. Polres Sleman & Gunungkidul

Polresta Sleman: Untuk hari Senin ini, layanan terpusat di Satpas Polres atau Mal Pelayanan Publik. Jadwal keliling terdekat akan dimulai besok Selasa (3 Februari) di Kalurahan Candibinangun.