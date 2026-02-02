Kecelakaan Truk di Kulon Progo, Butuh 2 Jam untuk Mengevakuasi Korban

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah truk terperosok ke jurang sedalam dua meter di Jalan Kawasan Industri, Ngentakrejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo pada Senin (2/2).

Kronologi kejadian bermula saat truk yang membawa material besi itu melaju dari utara, tetapi tiba-tiba menabrak pengendara sepeda motor di depannya.

"Kemudian truk nopol B 9241 SEI banting setir ke arah kanan lalu terperosok," kata Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko.

Akibat kejadian itu, kernet terjepit di kendaraannya.

Proses evakuasi kernet ini melibatkan petugas Kantor SAR Yogyakarta.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan pihaknya menerjunkan satu tim rescue yang dilengkapi peralatan ekstriksi.

"Setelah kurang lebih dua jam proses evakuasi oleh tim SAR gabungan, satu korban yang terjepit berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat," ujarnya.

Kernet mengalami luka patah tangan dan cedera di bagian leher, sementara sang sopir mendapatkan perawatan di RSUD Nyi Ageng Serang, Sentolo. (mcr25/jpnn)