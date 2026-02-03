Pasar Ramadan Jogokariyan Hadir Kembali, Ada 370 Lapak Pedagang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masjid Jogokariyan Yogyakarta kembali bersiap menjadi pusat perhatian selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tahun ini, kemeriahan dipastikan meningkat dengan kehadiran ratusan pedagang yang akan memadati Pasar Sore Kampoeng Ramadan Jogokariyan.

Sekretaris Takmir Masjid Jogokariyan Haidar Muhammad mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 370 lapak pedagang.

Menariknya, takmir memberikan prioritas utama bagi warga lokal demi menggerakkan ekonomi sekitar.

"Lapak diprioritaskan untuk warga sekitar. Dari total kuota, 320 lapak sudah terpenuhi oleh warga Jogokariyan sehingga hanya tersisa 50 lapak untuk nonwarga," ujar Haidar pada Selasa (3/2).

Meskipun kuota untuk warga luar hanya tersedia 50 tempat, antusiasme masyarakat sangat tinggi.

Tercatat sekitar 1.000 orang mendaftar untuk memperebutkan sisa lapak tersebut, hingga pihak panitia harus melakukan sistem undi untuk menentukan pedagang yang terpilih.

Lebih dari Sekadar Pasar Sore

Selain berburu kuliner di pasar sore, Masjid Jogokariyan juga menyiapkan rangkaian agenda spiritual dan sosial bagi para jamaah.