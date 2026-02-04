Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 4 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (4/2).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 09.00 - 12.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Tuksono, Kaliwiru,Wonobroto, Kamijoro,SPAM Kamijoro, Temben,Kasihan dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : BANDUT LOR, BANDUT KIDUL, PR GRIYA KENCANA, PEDUSAN, NGENTAK, PEDES, PENDUL, PERENG WETAN, PR SEDAYU PERMAI, PR PELITA SEDAYU, PR GRAHA BANGUN SEJAHTERA, NGENTAK, KEPUHAN,YAYASAN MU’ALIMIN, SUROBAYAN, KALIURANG, PR PURI PERMATA NIRWANA, PR PURI PERMATA SEDAYU, PR GRAHA YASA, METES, PR TAMAN SEDAYU, KALIBEROT, METES, KALIURANG, GLONDONG, SUROBAYAN, PLAWONAN,PERUM BALECATUR, PERUM CITRA GRAND Dan Sekitarnya.

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon ddekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Kayangan Semugih, Dn. Semampir Semugih, Dn. Pakel Pringombo, Ds. Nglindur Girisubo & Ds. Jerukwudel Girisubo

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.