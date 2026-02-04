JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini: Rabu, 4 Februari 2026

Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini: Rabu, 4 Februari 2026

Rabu, 04 Februari 2026 – 07:45 WIB
Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini: Rabu, 4 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Sleman. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, hari ini beberapa titik layanan SIM Keliling telah dibuka. Pastikan Anda memperhatikan lokasi dan jam operasional agar tidak mengantre terlalu lama.

Berikut adalah detail jadwal layanan untuk hari Rabu, 4 Februari 2026:

1. Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta)

Baca Juga:

Depan Puro Pakualaman: Mulai pukul 09.00 WIB – Selesai.

Mal Pelayanan Publik (Balai Kota Jogja): Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

2. Kabupaten Gunungkidul (Polres Gunungkidul)

Baca Juga:

Toserba Sambipitu, Patuk: Mulai pukul 09.00 WIB – Selesai.

3. Kabupaten Sleman & Bantul

Berikut ini jadwal SIM Keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Rabu 4 Februari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling hari ini Jadwal SIM keliling sim keliling diy sim keliling Jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU