Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini: Rabu, 4 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, hari ini beberapa titik layanan SIM Keliling telah dibuka. Pastikan Anda memperhatikan lokasi dan jam operasional agar tidak mengantre terlalu lama.

Berikut adalah detail jadwal layanan untuk hari Rabu, 4 Februari 2026:

1. Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta)

Depan Puro Pakualaman: Mulai pukul 09.00 WIB – Selesai.

Mal Pelayanan Publik (Balai Kota Jogja): Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

2. Kabupaten Gunungkidul (Polres Gunungkidul)

Toserba Sambipitu, Patuk: Mulai pukul 09.00 WIB – Selesai.

3. Kabupaten Sleman & Bantul