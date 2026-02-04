Epson Luncurkan Proyektor Lifestudio Pop dan Flex: Bebas Kabel, Antiribet!

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson kembali mendobrak batas teknologi visual dengan meluncurkan lini proyektor portabel terbaru, seri Lifestudio Pop dan Lifestudio Flex. Mengusung filosofi kebebasan, proyektor ini hadir untuk membebaskan pengguna dari keterbatasan kabel dan prosedur instalasi yang rumit.

Salah satu inovasi paling mencolok dalam peluncuran ini adalah fleksibilitas daya pada model Lifestudio Flex EF-72. Berbeda dengan proyektor konvensional yang harus selalu terhubung ke stopkontak, perangkat ini dapat ditenagai menggunakan baterai mobile atau Power Bank melalui koneksi USB Type-C.

Fitur ini memungkinkan pengguna menikmati layar lebar di mana saja, mulai dari piknik di alam terbuka hingga menonton film di halaman rumah tanpa perlu menarik kabel rol yang panjang.

Baca Juga: Epson Merilis Printer Terbaru yang Cocok untuk Seniman dan Fotografer

Epson memahami bahwa pengguna modern menginginkan kecepatan. Oleh karena itu, seri Lifestudio dilengkapi dengan fitur penyesuaian layar otomatis yang sangat cerdas. Anda cukup menyalakan proyektor, teknologi di dalamnya akan langsung bekerja melakukan koreksi keystone agar gambar tidak miring, menyesuaikan warna berdasarkan warna dinding, hingga secara otomatis menghindari objek seperti bingkai foto agar proyeksi tidak terganggu.

Segala pengaturan ini terjadi secara instan sehingga Anda bisa langsung menikmati konten favorit tanpa harus menghabiskan waktu mengatur posisi perangkat secara manual.

Lini Lifestudio dirancang sebagai solusi hiburan tunggal. Dengan Google TV™ yang sudah tertanam di dalamnya, Anda tidak lagi memerlukan kabel HDMI untuk menyambungkan laptop atau perangkat streaming tambahan. Cukup hubungkan ke Wi-Fi, dan ribuan aplikasi seperti Netflix serta YouTube siap diakses melalui satu kendali.

Kualitas audio pun tidak dikesampingkan. Kolaborasi dengan Bose menghadirkan speaker stereo bertenaga yang mampu menghasilkan suara jernih dan imersif.

Hal ini membuat Lifestudio tidak hanya berfungsi sebagai proyektor, tetapi juga bisa beralih fungsi menjadi speaker nirkabel berkualitas tinggi untuk mendengarkan musik saat bersantai.