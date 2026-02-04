Kesempatan Terakhir Persiba Bantul untuk Promosi Ditentukan Akhir Pekan Ini

JPNN.com

Rabu, 04 Februari 2026 – 20:50 WIB
Laga Rans Nusantara vs Persiba Bantul. Foto: IG/@persibabantulofficial

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persiba Bantul gagal memetik kemenangan di babak semifinal Liga Nusantara saat berhadapan dengan Rans Nusantara pada Selasa (3/2).

Laskar Sultan Agung harus menyerah dengan skor tipis 1-2.

Klub milik Raffi Ahmad itu unggul lebih dahulu lewat gol striker kawakan Silvio Escobar saat laga baru berjalan menit ke-14.

Persiba Bantul baru bisa menyamakan kedudukan menit ke-68 lewat gol Fillah Rohmatullah.

Gol kemenangan Rans Nusantara justru hadir dipenghujung laga.

Kiper Persiba Bantul gagal mengamankan bola sehingga bergulir mengenai pemain sendiri hingga masuk ke gawang.

Pelatih Persiba Bantul Susanto pantang menyerah begitu saja karena timnya masih memiliki peluang lolos ke Liga 2 lewat jalur play off.

"Kami akan memperbaiki dan mengevaluasi setiap kesalahan dalam pertandingan tadi," kata Susanto.

Persiba Bantul akan memperebutkan tiket terakhir untuk promosi ke Liga 2 lewat jalur play off saat menghadapi PSGC Ciamis.
