Kamis, 05 Februari 2026 – 08:53 WIB
Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 5 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Pemadaman listrik di Jogja hari ini: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (5/2).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Kwarasan Nglipar, Dn. Ngaliyan Nglipar & Dn. Kedungpoh Nglipar,Dn. Ngaliyan Nglipar, Dn. Mengger Nglipar & Dn. Nglipar Lor Nglipar

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : RS Harjolukito sumber Blok O, Komplek AURI Blok O, Wonocatur, STTA, Pr Pondok Permai Blok O, Maguwo Banguntapan dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 09.00 - 12.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Ngruno, Suruhan, Ringinardi, Gunung Pentul, Bibis, Suaka marga satwa sermo, Kalibiru dan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

