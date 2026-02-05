Tol Solo-Jogja Siap Dibuka Fungsional, Klaten-Yogyakarta Cuma 20 Menit

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabar baik bagi para pemudik yang akan menuju wilayah Yogyakarta dan sekitarnya pada musim Lebaran 2026. Pemerintah memastikan ruas Tol Solo-Yogyakarta dan Tol Yogyakarta-Bawen akan dibuka secara fungsional guna mengurai kepadatan lalu lintas dan memangkas waktu tempuh secara signifikan.

Salah satu sorotan utama dalam pengoperasian ini adalah pembukaan Tol Solo-Jogja segmen Prambanan-Purwomartani sepanjang 11,48 km. Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan Achmad Purwanto mengatakan bahwa kehadiran jalur ini akan mengubah efisiensi perjalanan menuju jantung Kota Gudeg.

"Perjalanan dari Klaten menuju Yogyakarta yang biasanya memakan waktu hingga 45 menit, diproyeksikan dapat dipangkas menjadi sekitar 20 menit saja," ujar Rivan dalam keterangan resminya, Rabu (4/2).

Selain mempercepat akses ke kota, jalur ini juga menjadi akses cepat menuju destinasi wisata unggulan seperti Candi Prambanan sehingga kendaraan tidak perlu lagi terjebak kemacetan di jalan nasional.

Tak hanya dari arah timur (Solo), akses dari arah utara juga diperkuat. Tol Yogya-Bawen Seksi 6 ruas Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 km juga direncanakan beroperasi secara fungsional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menjelaskan bahwa ruas ini akan menarik arus kendaraan dari Semarang agar tidak menumpuk di jalur utama.

Pemudik menuju Magelang hingga Yogyakarta sisi utara akan memiliki jalur tanpa persimpangan lampu lalu lintas sehingga mengurangi beban volume kendaraan secara signifikan di jalan nasional.

Meski berstatus fungsional atau terbatas, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas.