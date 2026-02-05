JPNN.com

Geger! Pemilik Rumah di Sleman Temukan Kerangka Manusia Saat Bebersih

Kamis, 05 Februari 2026 – 16:20 WIB
Polisi mengamankan lokasi penemuan kerangka manusia di Gamping, Kabupaten Sleman. Foto: dok Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga Perumahan Griya Arga Permai, Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah rumah kosong pada Selasa (3/2). Kerangka tersebut ditemukan pertama kali oleh sang pemilik rumah yang berniat membersihkan hunian yang sudah lama tidak ditempati.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan bahwa kejadian bermula saat pemilik rumah datang untuk mengecek kondisi propertinya. Setibanya di lokasi, pemilik rumah sempat melihat sebuah sepeda motor dan helm yang sudah diselimuti debu tebal di dalam area rumah.

Kecurigaan makin menguat saat pemilik rumah naik ke lantai dua.

"Saat dilakukan pengecekan di lantai atas rumah, para saksi menemukan kerangka manusia tergeletak di depan pintu kamar tidur," ujar AKP Salamun pada Kamis (5/2).

Proses Identifikasi Forensik

Pihak kepolisian yang menerima laporan segera mengamankan lokasi kejadian (TKP) dan mengevakuasi kerangka tersebut ke RS Bhayangkara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, identitas korban masih menjadi misteri.

Tim medis sedang berupaya mengungkap sosok di balik kerangka tersebut melalui dua metode utama, yaitu odontologi forensik atau pemeriksaan struktur gigi dan tes DNA untuk mencocokkan data genetik dengan keluarga yang merasa kehilangan anggota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari tim forensik, tidak ditemukan adanya bekas luka atau tanda-tanda kekerasan pada tulang-tulang korban.

Kerangka manusia tersebut ditemukan di lantai dua rumah yang lama ditinggalkan pemiliknya. Polisi masih mengidentifikasi identitas korban.
