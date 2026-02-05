Semarak Imlek di Stasiun Tugu, Lampion Merah Sambut Penumpang Kereta Api

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Nuansa khas Imlek kini menyelimuti Stasiun Yogyakarta (Tugu) menjelang perayaan Tahun Baru China 2026. Penumpang yang tiba maupun berangkat akan disambut oleh deretan lampion dan dekorasi serba merah yang menghiasi sudut-sudut bangunan ikonik tersebut.

Hiasan khas Imlek itu bertujuan untuk memberikan pelayanan tambahan dan mempererat semangat kebersamaan di fasilitas publik.

Berdasarkan pantauan di lokasi, dekorasi bertema keberuntungan ini menyentuh berbagai area strategis stasiun.

Mulai dari gantungan lampion yang estetik hingga ucapan "Gong Xi Fa Cai" yang terpampang manis, memberikan atmosfer perayaan yang kental bagi setiap pelancong.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida mengatakan bahwa kehadiran ornamen ini bukan sekadar hiasan, melainkan upaya memberikan pengalaman perjalanan yang lebih personal dan berkesan.

"Dekorasi ini dihadirkan untuk memeriahkan perayaan Imlek sekaligus memberikan pengalaman baru bagi para penumpang di momen tahun 2026 ini," ujar Feni pada Kamis (5/2).

Feni menambahkan bahwa sebagai sarana transportasi publik, stasiun diharapkan bisa menjadi ruang yang hangat dan inklusif.

Menurutnya, transportasi harus mampu merefleksikan momen-momen perayaan penting yang ada di tengah masyarakat.