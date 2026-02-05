Antisipasi Virus Nipah, YIA Perketat Pengawasan Penumpang Internasional

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui berbagai instansi terkait mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya virus Nipah. Fokus utama pengawasan berada di pintu masuk internasional, yakni Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo.

General Manager YIA Ruly Artha menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus virus Nipah pada pengguna jasa penerbangan di YIA. Meski demikian, koordinasi intensif dengan berbagai pihak terus dilakukan sebagai langkah pencegahan.

Rulli mengatakan mereka telah melakukan langkah-langkah untuk mendeteksi virus Nipah.

Penumpang yang turun dari penerbangan internasional wajib mengisi deklarasi kesehatan All Indonesia sebelum melakukan perjalanan ke Indonesia.

Selain itu, alat pemindai suhu tubuh disiagakan untuk mendeteksi gejala awal secara visual maupun klinis.

Petugas siap melakukan wawancara, pemeriksaan epidemiologi, hingga swab tes jika ditemukan indikasi medis. Sampel akan diperiksa lebih lanjut di Balai Besar Labkesmas Yogyakarta.

"Petugas melakukan profiling sebisa mungkin tanpa mengganggu alur pergerakan pengguna jasa," ujar Ruly Artha di Kulon Progo, Kamis (5/2).

Status Kota Yogyakarta: Nihil Kasus