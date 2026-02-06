Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 6 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta menginformasikan adanya jadwal pemeliharaan jaringan dan pekerjaan teknis yang akan berdampak pada pemutusan aliran listrik sementara di sejumlah wilayah Yogyakarta Kota pada hari ini, Jumat, 6 Februari 2026.

Langkah ini diambil guna meningkatkan keandalan pasokan listrik serta mendukung kelancaran infrastruktur wilayah. Berikut adalah rincian jadwal dan lokasi terdampak:

Jadwal Pelaksanaan

Waktu: 13.00 – 16.00 WIB

Keperluan: Penggeseran tiang listrik.

Wilayah Terdampak

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Pemadaman akan mencakup area di sekitar lokasi pekerjaan berikut:

Jalan Utama: Jl. Magelang, Jl. Poncowinatan, Jl. Kranggan, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Jambon (Kricak Tegalrejo).