Malioboro Bersiap Jadi Kawasan Full Pedestrian, Kantong Parkir Perlu Disediakan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ikon wisata Kota Yogyakarta, Malioboro, ditargetkan bertransformasi menjadi kawasan pedestrian penuh (full pedestrian) pada tahun ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penataan ruang publik sekaligus upaya menekan emisi gas buang di pusat kota.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan bahwa rencana ini sebenarnya dijadwalkan terealisasi pada 2025. Namun, kondisi di lapangan memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian jadwal.

"Target awal memang 2025, tetapi kondisi di lapangan belum memungkinkan untuk dieksekusi penuh. Tahun ini diharapkan sudah ada indikasi kuat menuju kawasan pedestrian penuh," ujar Ni Made, Selasa (3/2).

Pemerintah DIY menegaskan bahwa transisi ini tidak akan mengabaikan aspek ekonomi. Ni Made menjamin bahwa aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dan urusan logistik usaha akan tetap diakomodasi melalui sistem pengaturan yang tertib.

“Ketika Malioboro menjadi kawasan pedestrian penuh, harus dipastikan parkir, logistik usaha, dan aktivitas pedagang tetap terakomodasi melalui sistem pengaturan yang jelas dan tertib,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti menambahkan bahwa pembatasan ketat akan diberlakukan bagi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Nantinya, hanya moda transportasi ramah lingkungan yang diprioritaskan melintasi area tersebut.

“Jika Malioboro sudah menjadi kawasan pedestrian penuh, kendaraan yang masih menggunakan BBM tidak bisa masuk," katanya.

Evaluasi dan Masalah Lahan Parkir