Pemkot Jogja Bakal Keluarkan SE terkait Gerakan Bebersih Lingkungan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Yogyakarta dikerahkan untuk bersih-bersih lingkungan pada Jumat (6/2).

Kegiatan bertajuk Gerakan Jogja Berhati Nyaman itu menyasar 14 titik di Kota Yogyakarta.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Dedi Budiono mengatakan bakal membuat surat edaran terkait kegiatan bersih-bersih lingkungan.

Menurutnya, gerakan ini tidak akan pandang bulu sehingga seluruh pihak memiliki tanggung jawab yang sama.

"Misalnya pemilik hotel. Petugas kebersihannya kan banyak. Jika hanya 15 menit, pagi-pagi, setiap Jumat membersihkan lingkungan sekitarnya, kan, bisa. Di sekolah juga bisa, pemilik toko membersihkan lingkungan sekitarnya bisa," kata Budi.

Dia berharap kegiatan ini menjadi kebiasaan sehingga mewujudkan Jogja yang bersih dan nyaman.

Menurutnya, gerakan ini tidak bisa hanya dilakukan pihak pemerintah daerah tanpa melibatkan masyarakat luas.

"Kalau tumbuh atas kesadaran masing-masing menjadi nilai dari orang yang tinggal di Jogja saya kira ini akan terjaga," ujarnya.