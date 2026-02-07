Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 7 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Sabtu (7/2).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi guna layanan PBPD

Lokasi Pekerjaan : Jl. Mataram, Grand Inna Malioboro, Jl Perwakilan, Mall Malioboro, Novotel Suite Malioboro, Jl Sosrokusuman, dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 09.00 - 11.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Jl Minggiran dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 12.00 - 15.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn.Pogung Lor, Dn.Plemburan, Dn.Jongkang Baru, Dn.Tegal Mojo, Dn.Lempongsari, Dn.Panggungsari, Dn.Randugowang, Dn.Serang Baru, Jl.Nandan-Krikilan, Hotel Alana, Sekolah AL Azhar dan Sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.