Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini: Sabtu, 7 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku SIM-nya hampir habis, hari ini beberapa titik layanan SIM Keliling dan SIM Malam Minggu tetap beroperasi. Harap diperhatikan bahwa layanan pada hari Sabtu umumnya terbagi menjadi layanan pagi dan layanan malam (Night Drive Thru/Satu).

Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal selengkapnya:

1. Polresta Sleman (Layanan Malam Minggu)

Khusus untuk warga Sleman dan sekitarnya, layanan tersedia pada malam hari agar tidak mengganggu aktivitas kerja Anda.

Lokasi: Sleman City Hall (SCH)

Waktu: Pukul 19.00 WIB – Selesai

2. Polres Bantul (Layanan Malam Minggu)

Bantul menghadirkan layanan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM sambil menikmati suasana malam minggu di pusat pemerintahan.