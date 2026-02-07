JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini: Sabtu, 7 Februari 2026

Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini: Sabtu, 7 Februari 2026

Sabtu, 07 Februari 2026 – 08:00 WIB
Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini: Sabtu, 7 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Pelayanan SIM Keliling di Jogja. Foto : Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku SIM-nya hampir habis, hari ini beberapa titik layanan SIM Keliling dan SIM Malam Minggu tetap beroperasi. Harap diperhatikan bahwa layanan pada hari Sabtu umumnya terbagi menjadi layanan pagi dan layanan malam (Night Drive Thru/Satu).

Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal selengkapnya:

1. Polresta Sleman (Layanan Malam Minggu)

Baca Juga:

Khusus untuk warga Sleman dan sekitarnya, layanan tersedia pada malam hari agar tidak mengganggu aktivitas kerja Anda.

Lokasi: Sleman City Hall (SCH)

Waktu: Pukul 19.00 WIB – Selesai

Baca Juga:

2. Polres Bantul (Layanan Malam Minggu)

Bantul menghadirkan layanan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM sambil menikmati suasana malam minggu di pusat pemerintahan.

Berikut ini info tentang layanan SIM Keliling di Jogja pada hari ini, Sabtu 7 Februari 2026. Ada layanan malam hari.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling hari ini Jadwal SIM keliling info sim keliling sim keliling Jogja sim keliling sleman sim keliling bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU