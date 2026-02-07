Gempa Pacitan Menyebabkan 40 Warga Jogja Luka-Luka, Kerusakan Meluas di Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merilis data terbaru terkait dampak gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat dini hari (6/2). Tercatat 40 orang harus menjalani perawatan medis akibat peristiwa tersebut.

Meski menyebabkan puluhan orang terluka, pihak berwenang memastikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata mengonfirmasi bahwa seluruh korban luka saat ini telah dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan.

“Tidak ada korban jiwa. Seluruh korban terdampak saat ini menjalani perawatan medis di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah DIY, termasuk rumah sakit dan puskesmas," ujar Ruruh saat dikonfirmasi di Yogyakarta, Jumat.

Berdasarkan pantauan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD DIY, kerusakan bangunan tersebar di beberapa titik, dengan Kabupaten Bantul sebagai wilayah terdampak paling signifikan

Gempa yang masuk dalam kategori megathrust itu telah menyebabkan kerusakan bangunan di sepuluh kecamatan Bantul.

Perinciannya adalah delapan unit rumah tinggal, dua tempat ibadah, satu fasilitas kesehatan, dua fasilitas pendidikan, dan satu gedung pemerintah.

Di Kota Yogyakarta, kerusakan ringan dilaporkan pada atap balai kampung di wilayah Kecamatan Umbulharjo.