Daftar Kerusakan Akibat Gempa Pacitan, Kantor Samsat Cukup Parah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,2 yang mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat (6/2) dini hari pukul 01.06 WIB, memberikan dampak kerusakan infrastruktur yang cukup signifikan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretaris Daerah Bantul Agus Budi Raharja mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi BPBD, teridentifikasi sebanyak 20 titik kerusakan bangunan di wilayah tersebut.

Kerusakan mencakup sebelas unit rumah penduduk, dua tempat ibadah, satu area parkir PMI Bantul, serta empat gedung perkantoran pemerintah.

Dari sekian banyak titik terdampak, Kantor Samsat Bantul menjadi fasilitas yang mengalami kerusakan paling parah dibandingkan bangunan lainnya yang rata-rata hanya mengalami kerusakan ringan.

"Fasilitas tersebut rata-rata mengalami kerusakan ringan, kecuali kantor Samsat Bantul yang mengalami kerusakan cukup parah," katanya.

Selain gedung perkantoran, sektor pendidikan juga tidak luput dari dampak getaran gempa yang berlangsung selama kurang lebih 10 detik tersebut.

Fasilitas pendidikan seperti SD Jetis dan SMP 1 Jetis dilaporkan mengalami kerusakan dengan kategori cukup berat.

Bersamaan dengan kerusakan fisik, tercatat pula adanya korban luka sebanyak 36 orang yang tersebar di beberapa kapanewon di Bantul.