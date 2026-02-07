Hasto Dukung Program Gentengisasi: Lebih Sehat, Bantu Perajin Genting

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mendukung gerakan gentengisasi yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Hasto, sudah saatnya masyarakat meninggalkan penggunaan seng atau asbes yang dinilai kurang baik bagi kesehatan.

Saat masih menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, Hasto mengaku gemas karena masih banyak warganya yang lebih memilih menggunakan seng atau asbes.

"Asbes jelas buruk. Seng juga korosit," kata Hasto, Kamis (5/2).

Menurutnya, dengan menggunakan genting berarti membantu perekonomian perajin atap berbahan tanah tersebut.

"Kalau seng itu beli perusahaan besar, tetapi kalau genting beli tetangga, di Kebumen atau Godean," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa gerakan gentengisasi ini selaras dengan program bedah rumah unggulan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Menurut Hasto, selama ini Pemkot Jogja memprioritaskan penggunaan genting dalam renovasi rumah warga Yogyakarta.