Klaten Berduka: Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto Tutup Usia

Sabtu, 07 Februari 2026 – 18:35 WIB
Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto meninggal dunia. Foto: Humas Pemkab Klaten

jogja.jpnn.com, KLATEN - Kabar duka menyelimuti Kabupaten Klaten pada Sabtu (7/2). Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama dua pekan di RSUP Dr. Kariadi, Semarang.

Jenazah almarhum tiba di Klaten pada Sabtu siang pukul 14.30 WIB dan langsung disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Dukuh Tegalrejo, Desa Karang, Kecamatan Delanggu.

Rencananya, almarhum akan dimakamkan di Desa Ngreden, Kecamatan Wonosari, pada Minggu (8/2) sekitar pukul 11.00 WIB.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang hadir melayat bersama istri, tak mampu menyembunyikan rasa duka yang mendalam.

Bagi Hamenang, sosok yang akrab disapa "Mas Benny" itu bukan sekadar mitra politik di pemerintahan periode 2025-2030.

"Mas Benny lebih dari sekadar rekan kerja. Beliau merupakan sahabat, tempat bercerita, tempat berbagi, dan teman curhat," ungkap Hamenang.

Tampak hadir pula sejumlah tokoh penting untuk memberikan penghormatan terakhir, di antaranya Bupati Klaten periode 2021-2025, Sri Mulyani, serta Ketua DPRD Klaten, Edy Sasangko.

Kepergian Benny Indra Ardhianto pada usia yang tergolong sangat muda, yakni 33 tahun, meninggalkan catatan signifikan dalam peta politik lokal Klaten.

Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto meninggal dunia pada Sabtu siang. Warga Klaten berduka.
