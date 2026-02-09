JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal SIM Keliling DIY Hari Ini, Senin 9 Februari 2026: Cek Lokasi dan Syarat Terbaru!

Jadwal SIM Keliling DIY Hari Ini, Senin 9 Februari 2026: Cek Lokasi dan Syarat Terbaru!

Senin, 09 Februari 2026 – 09:52 WIB
Jadwal SIM Keliling DIY Hari Ini, Senin 9 Februari 2026: Cek Lokasi dan Syarat Terbaru! - JPNN.com Jogja
Jadwal SIM Keliling Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, hari ini Senin, 9 Februari 2026, sejumlah titik layanan SIM Keliling dan Mal Pelayanan Publik (MPP) telah dibuka. Pastikan Anda menyiapkan dokumen lengkap sebelum berangkat ke lokasi.

Lokasi Pelayanan Hari Ini

1. Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta)

Baca Juga:

Depan Puro Pakualaman: Mulai pukul 09.00 WIB – Selesai.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota: Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

2. Kabupaten Bantul (Polres Bantul)

Baca Juga:

Layanan Reguler: Pukul 08.00 – 10.00 WIB. Untuk lokasi spesifik di luar jadwal tetap hari Selasa/Kamis, disarankan memantau titik keramaian pusat kota atau langsung menuju Satpas Polres Bantul.

3. Kabupaten Sleman & Gunungkidul

Berikut ini jadwal layanan SIM Keliling di Yogyakarta pada hari, Senin 9 Februari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling hari ini jadwal sim keliling jogja sim keliling Jogja sim keliling hari ini di jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU