Jadwal SIM Keliling DIY Hari Ini, Senin 9 Februari 2026: Cek Lokasi dan Syarat Terbaru!
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, hari ini Senin, 9 Februari 2026, sejumlah titik layanan SIM Keliling dan Mal Pelayanan Publik (MPP) telah dibuka. Pastikan Anda menyiapkan dokumen lengkap sebelum berangkat ke lokasi.
Lokasi Pelayanan Hari Ini
1. Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta)
Depan Puro Pakualaman: Mulai pukul 09.00 WIB – Selesai.
Mal Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota: Pukul 08.00 – 12.00 WIB.
2. Kabupaten Bantul (Polres Bantul)
Layanan Reguler: Pukul 08.00 – 10.00 WIB. Untuk lokasi spesifik di luar jadwal tetap hari Selasa/Kamis, disarankan memantau titik keramaian pusat kota atau langsung menuju Satpas Polres Bantul.
3. Kabupaten Sleman & Gunungkidul
Berikut ini jadwal layanan SIM Keliling di Yogyakarta pada hari, Senin 9 Februari 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News