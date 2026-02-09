JPNN.com

Wings Air Kembali Hubungkan Jogja-Bandung: Cek Jadwal Lengkapnya di Sini!

Senin, 09 Februari 2026 – 15:07 WIB
Jadwal penerbangan Yogyakarta-Bandung. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Maskapai Wings Air resmi mengumumkan pembukaan kembali rute penerbangan langsung yang menghubungkan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo dengan Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara (BDO) di Bandung. Langkah strategis ini diambil untuk memenuhi kerinduan masyarakat akan akses udara yang cepat dan efisien antara kedua kota besar tersebut.

Corporate Communications Strategic Wings Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan bahwa rute ini tidak hanya sekadar menghubungkan dua kota, melainkan juga membangun jembatan udara yang memperkuat jejaring bisnis, pendidikan, hingga pariwisata.

"Akses udara menuju Bandung menjadi kerinduan banyak orang," katanya.

Selain Yogyakarta, Wings Air juga membuka konektivitas Bandung dengan lebih dari 10 kota lainnya seperti Bali, Lombok, Makassar, Balikpapan, hingga Banjarmasin.

"Kini dapat terbang ke Bandung dengan perjalanan yang lebih ringkas dan efisien. Tidak hanya menghubungkan dua kota, tetapi membangun jembatan udara antarwilayah Indonesia," ujarnya.

Berikut jadwal penerbangan rute Yogyakarta-Bandung melalui maskapai Wings Air. 

1. Bandung (BDO) – Yogyakarta (YIA)

 Berangkat pukul 11.05 WIB dan tiba pukul 12.35 WIB dengan frekuensi 7 kali seminggu.

Wings Air membuka kembali rute penerbangan Bandung ke Jogja dan sebaliknya. Cek jadwal penerbangannya di sini.
