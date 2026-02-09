200 Pohon Rawan Tumbang di Ring Road, Prioritas Segera Ditebang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul menetapkan status prioritas penebangan terhadap sedikitnya 200 pohon perindang di sepanjang jalan lingkar (ring road) wilayah Bantul. Langkah antisipatif ini diambil menyusul tingginya risiko pohon tumbang akibat cuaca ekstrem di awal 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amrudin mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil identifikasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), terdapat total 600 pohon yang masuk dalam pengawasan di jalur Janti hingga Gamping.

Dari total 600 pohon tersebut, 200 di antaranya dinilai sangat mendesak untuk dieksekusi. Mayoritas pohon yang menjadi ancaman bagi pengguna jalan adalah jenis Munggur.

"Pohon Munggur memiliki sifat dahan yang getas dan akar tunjang yang mulai rapuh. Begitu terkena angin kencang, pohon jenis ini sangat mudah ambruk," jelas Mujahid pada Minggu (8/2).

Menurut dia, ada beberapa indikator yang digunakan tim gabungan dalam menentukan tingkat bahaya pohon, antara lain faktor usia pohon yang sudah tua dan kondisi fisik yang sudah melapuk.

Selain itu, jenis akar yang mulai membusuk atau tidak lagi kuat mencengkeram tanah dan dahan yang terlalu rimbun sehingga beban pohon menjadi tidak seimbang saat diterjang angin.

Mengingat status jalan tersebut merupakan Jalan Nasional, proses penebangan akan dilakukan secara bertahap oleh Balai Jalan. Sebagai langkah awal, 15 pohon akan segera dipotong dalam waktu dekat.

"Balai Jalan menginformasikan dalam waktu dekat ada 15 pohon yang akan dieksekusi. Kemudian kami dengan Pemda DIY juga berdiskusi terkait mitigasi pohon di jalan provinsi agar ada upaya pemotongan atau rabas-rabas (pemangkasan) bagi pohon yang diidentifikasi membahayakan," katanya.