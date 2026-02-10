Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 10 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (9/2).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Ngringin Jatiayu, Dn. Candi Jatiayu, Dn. Tuwuhan Jatiayu, Dn. Kerdon Jatiayu, Dn. Tegalsari Jatiayu, Dn. Kedungdowo Jatiayu, Dn. Sawahan Jatiayu, Dn. Pengkol Jatiayu, Dn. Warung Gedangrejo, Dn. Pangkah Gedangrejo, Dn. Banjardowo Gedangrejo, Dn. Jlantir Gedangrejo & Dn. Sumberejo Gedangrejo

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 12.00 - 15.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PFK)

Lokasi Pekerjaan : BATURAN LOR, JAMBON, NGAWEN,MAYANGAN,BRAGASAN TRINI, DONOKITRI, PR LAVENDER, PR DEHANGGO MANSION, PR VILLA TERAKOTA, PR ALAMANDA, KRONGGAHAN Dan Sekitarnya.