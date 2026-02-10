Info SIM Keliling Hari Ini, Selasa 10 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga Yogyakarta yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM dapat memanfaatkan layanan bus keliling atau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di beberapa titik hari ini, Selasa 10 Februari 2026.

Di wilayah Kota Yogyakarta, petugas bersiaga di depan Puro Pakualaman mulai pukul 09.00 WIB, serta di Mal Pelayanan Publik Kompleks Balai Kota Jogja pada pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Sedangkan bagi warga Bantul, layanan tersedia singkat mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB dengan lokasi di Kantor Pemda Manding dan Mal Pelayanan Publik Kompleks Pemda.

Untuk wilayah Kabupaten Sleman, hari ini bertepatan dengan jadwal rutin tanggal 10 Februari, di mana layanan dibuka pukul 08.30 sampai 11.00 WIB yang berlokasi di Kalurahan Candibinangun, Polsek Cangkringan, dan Mitra 10.

Sedangkan bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, layanan SIM keliling dapat ditemukan di Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, yang beroperasi mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Masyarakat diimbau untuk menyiapkan dokumen persyaratan dengan lengkap, yaitu E-KTP asli dan SIM lama beserta fotokopinya sebanyak tiga rangkap.

Sesuai regulasi yang berlaku sejak 1 November 2024, pemohon juga wajib melampirkan bukti kepesertaan aktif JKN/BPJS Kesehatan.

Adapun untuk surat keterangan kesehatan dokter dan tes psikologi, pemohon dapat memperolehnya langsung di lokasi pelayanan untuk memudahkan proses administrasi. (mar3/jpnn)