Pria di Sleman Tewas Tersetrum dan Tercebur ke Sumur

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria paruh baya mengalami peristiwa tragis saat memperbaiki pompa air di Gamping, Kabupaten Sleman pada Selasa (10/2).

Pria bernama Agus (50) itu tercebur ke dalam sumur.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan korban tersengat aliran listrik saat memperbaiki pompa air.

"Kami memberangkatkan satu tim rescue yang dilengkapi dengan peralatan confine space rescue (CSR) atau peralatan di ruang terbatas," ujarnya.

Menurutnya, proses evakuasi korban memakan waktu hingga 30 menit.

"Setelah kurang lebih 30 menit proses evakuasi oleh tim SAR Gabungan, korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur yang memiliki kedalaman kurang lebih 15 meter," katanya.

Saat dievakuasi korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Selanjutnya jenazah korban diserahkan kepada pihak medis untuk dibawa ke Rumah Saki PKU Gamping. (mcr25/jpnn)