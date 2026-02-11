Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 11 Februari 2026

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 07:00 WIB
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (11/2).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:


Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Mijahan Semanu, Dn. Ngringin Semanu, Dn. Sambirejo Semanu, Dn. Nitikan Semanu, Dn. Pasar Munggi, Dn. Sokokerep Semanu, Dn. Pragak Semanu, Dn. Bendorejo Semanu, Dn. Coyudan Ngipak, Dn. Munggur Ngipak, Dn. Jetis Ngipak, Dn. Karangturi


Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : NGIJON, JOWAHAN, PAPRINGAN, KARANG, MERGAN, KARANG KEMASAN, PENDULAN, SAREN, JOTON, NGRANDU, SEJATI TRUKAN, KALIDUREN, BETAKAN, KEMBANGAN, KLAMPIS, DAGEN, GAMPLONG, GUNUNGMOJO, TAPEN, MOYUDAN, BAREPAN Dan Sekitarnya.

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Tujuan / keperluan : Penggeseran tiang (Jalan TOL)
Lokasi Pekerjaan : Depok, Pasekan, Sarirejo, Stan, Sopalan ( Maguwoharjo), SABO, dan sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

