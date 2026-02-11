Beda Nasib dengan Hogi Minaya, Mahasiswi Pengejar Jambret Justru Raih Piagam

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 18:10 WIB
Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia memberikan keterangan terkait penghargaan kepada warga, Rabu (11/2). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keberanian luar biasa ditunjukkan oleh Eviana (21), seorang mahasiswi Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) yang nekat mengejar dan menabrak pelaku penjambretan di Jalan Menteri Supeno pada Senin (9/2). Atas aksi heroiknya tersebut, Polresta Yogyakarta memberikan apresiasi tinggi berupa piagam penghargaan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia kepada Eviana serta tiga warga lainnya yang turut membantu menangkap pelaku.

Pandia mengatakan bahwa tindakan ini merupakan bentuk nyata dari masyarakat yang mampu menjadi "polisi bagi dirinya sendiri."

"Ini merupakan suatu kebanggaan, khususnya bagi masyarakat atau mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta. Kami merasa sangat terbantu karena kejahatan tidak bisa diprediksi, tetapi mereka memiliki inisiatif dan keberanian luar biasa untuk melawan," ujar Pandia, Rabu (11/2).

Kapolresta juga menegaskan agar masyarakat tidak perlu takut atau ragu dalam menindak kejahatan di lapangan.

Bahkan, ia memberikan jaminan pasang badan bagi para korban yang melakukan perlawanan.

"Kami akan menolak laporan pelaku jambret jika mereka merasa dirugikan karena ditabrak oleh korbannya," tegasnya.

Peristiwa bermula sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, korban sedang berboncengan dengan temannya menuju sebuah swalayan.

Polresta Yogyakarta memberikan penghargaan kepada mahasiswi UTY dan sejumlah warga Umbulharjo karena berhasil mengamankan jambret.
