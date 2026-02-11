Sejumlah Pejabat Utama Polres Gunungkidul Resmi Berganti

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Polres Gunungkidul melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) untuk sejumlah posisi penting di lingkungan kerjanya pada Rabu (11/2). Agenda yang berlangsung di Aula Patriatama itu dipimpin langsung oleh Kapolres Gunungkidul AKBP Damus Asa.

Dalam arahannya, AKBP Damus Asa menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dan positif bagi organisasi.

Langkah ini diambil sebagai upaya penyegaran sekaligus pengembangan karier bagi para personel kepolisian.

Perubahan posisi terjadi pada jabatan Kasat Lantas Polres Gunungkidul, di mana AKP Arfita Dewi kini berpindah tugas sebagai PS. Kasat Lantas Polresta Sleman.

Arfita Dewi menggantikan posisi Kasatlantas Polresta Sleman AKP Mulyanto yang resmi dicopot dari jabatannya pada Jumat (30/1), buntut kasus pengejar jambret di Sleman.

Posisi Kasat Lantas Polres Gunungkidul kini resmi dijabat oleh AKP Priya Tri Handaya.

Pergeseran juga terjadi di tingkat Polsek. Jabatan Kapolsek Wonosari kini diemban oleh Kompol Tri Wibawa, menggantikan perwira sebelumnya yang telah memasuki masa purna tugas.

Sedangkan AKP Tri Hartanto resmi menjabat sebagai Kapolsek Gedangsari menggantikan AKP Mahmet Ali Bahonar yang tengah menempuh pendidikan Polri.