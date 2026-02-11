JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Cerita Eviana, Mahasiswi UTY yang Mengejar Jambret di Jogja

Cerita Eviana, Mahasiswi UTY yang Mengejar Jambret di Jogja

Rabu, 11 Februari 2026 – 19:00 WIB
Cerita Eviana, Mahasiswi UTY yang Mengejar Jambret di Jogja - JPNN.com Jogja
Eviana Adi'ba Agustin menerima penghargaan dari kepolisian, Rabu (11/2). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mahasiswi Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) Eviana Adi'ba Agustin menjadi korban penjambretan di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta pada Senin (9/2).

Perempuan kelahiran Kendal, Jawa Tengah itu lantas mengejar jambret yang membawa kabur ponsel miliknya.

Eviana mengejar jambret hingga ke kawasan perkampungan, kemudian ia memepet kendaraan jambret hingga jambret tersebut terjatuh.

Baca Juga:

Eviana mengaku bahwa tindakannya itu dilakukan secara spontanitas.

"Spontan saja, sih, karena barang berharga kami dicuri," katanya pada Rabu (11/2).

Namun, perempuan berusia 21 tahun itu menjelaskan bahwa dia tidak menabrak kendaraan pelaku, tetapi hanya memepet motor pelaku.

Baca Juga:

"Itu kan waktu belok. Jadi, saya pepet terus, agak ada senggolan dikit. Pelaku oleng terus terjatuh," katanya.

Setelah jatuh, warga yang ada di sekitar lokasi mengepung dan menangkap pelaku.

Mahasiswi Universitas Teknologi Yogyakarta Eviana jadi perbincangan karena aksinya mengejar jambret.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   jambret mahasiswa jogja eviana polresta yogyakarta eviana pengejar jambret jambret jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU