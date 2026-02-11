Cerita Eviana, Mahasiswi UTY yang Mengejar Jambret di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mahasiswi Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) Eviana Adi'ba Agustin menjadi korban penjambretan di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta pada Senin (9/2).

Perempuan kelahiran Kendal, Jawa Tengah itu lantas mengejar jambret yang membawa kabur ponsel miliknya.

Eviana mengejar jambret hingga ke kawasan perkampungan, kemudian ia memepet kendaraan jambret hingga jambret tersebut terjatuh.

Eviana mengaku bahwa tindakannya itu dilakukan secara spontanitas.

"Spontan saja, sih, karena barang berharga kami dicuri," katanya pada Rabu (11/2).

Namun, perempuan berusia 21 tahun itu menjelaskan bahwa dia tidak menabrak kendaraan pelaku, tetapi hanya memepet motor pelaku.

"Itu kan waktu belok. Jadi, saya pepet terus, agak ada senggolan dikit. Pelaku oleng terus terjatuh," katanya.

Setelah jatuh, warga yang ada di sekitar lokasi mengepung dan menangkap pelaku.