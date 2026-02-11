UGM dan ParagonCorp Hadirkan Ruang Kolaborasi CollabHub di GIK

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) meresmikan CollabHub sebagai wadah untuk mendukung berbagai aktivitas produktif bagi seluruh civitas academica pada Rabu (11/2).

CollabHub merupakan hasil kerja sama antara UGM dan Paragon Corp yang berlokasi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.

CollabHub by ParagonCorp merupakan sebuah ruang kolaborasi yang dirancang sebagai pusat co-learning dan co-creation bagi mahasiswa.

CEO Nurhayati Subakat Entrepreneurship Institute (NSEI) Salman Subakat berharap CollabHub dapat melahirkan gagasan yang berdampak bagi masyarakat.

“Ruangan ini mungkin kelihatannya indah. Namun, akan terlihat lebih indah lagi jika ada interaksi dari teman-teman semua,” katanya.

Rektor UGM Ova Emilia mengatakan CollabHub menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

“Kami berharap ini menjadi ruang kolaboratif yang produktif yang tentunya akan melahirkan ide-ide kreatif, inovatif dan berbagai hal baik yang memberikan dampak positif bagi mahasiswa, bagi dunia pendidikan dan masyarakat umum,” ujar Ova.

Peresmian CollabHub ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Tridharma antara UGM dan Paragon Corp sebagai penguatan kerja sama strategis dalam bidang pendidikan, riset, inovasi dan pengembangan talenta. (mcr25/jpnn)