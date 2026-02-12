Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 12 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (12/2).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Tujuan / keperluan : Pemasangan LBS

Lokasi Pekerjaan : Jl. Persatuan, Jl. C. Simanjutak, Karangasem, Karangbendo, Tawangsari, Klebengan, dan sekitarnya.



Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Alun-Alun Wonosari, Dn. Kranon Kepek Wonosari, Jl. Tentara Pelajar & Jl. KH Agus Salim,Dn. Kranon Kepek Wonosari, Dn. Ledoksari Wonosari, Ds. Siyono Playen, Jl. Nusantara & Jl. Kyai Legi

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Dn Babadan, PT KIHO, PT Starbay Jaya Langgeng Abadi, PT Yogya Kristal Sejati, PT MPI Kalasan, PT SAU, PT Inti Mortar Prima, Prima Coldstorage, PT Bintang Korindo Abadi Jaya, PT POL Yogyakarta, PT.SN Prengar Jaya, Pr Purwo Alam Asri, Dn Krendonsari,Dn Duwet, PT Mustika Energi Pratama, dan sekitarnya



PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.