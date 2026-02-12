Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 12 Februari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (12/2).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Tujuan / keperluan : Pemasangan LBS
Lokasi Pekerjaan : Jl. Persatuan, Jl. C. Simanjutak, Karangasem, Karangbendo, Tawangsari, Klebengan, dan sekitarnya.
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Alun-Alun Wonosari, Dn. Kranon Kepek Wonosari, Jl. Tentara Pelajar & Jl. KH Agus Salim,Dn. Kranon Kepek Wonosari, Dn. Ledoksari Wonosari, Ds. Siyono Playen, Jl. Nusantara & Jl. Kyai Legi
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : Dn Babadan, PT KIHO, PT Starbay Jaya Langgeng Abadi, PT Yogya Kristal Sejati, PT MPI Kalasan, PT SAU, PT Inti Mortar Prima, Prima Coldstorage, PT Bintang Korindo Abadi Jaya, PT POL Yogyakarta, PT.SN Prengar Jaya, Pr Purwo Alam Asri, Dn Krendonsari,Dn Duwet, PT Mustika Energi Pratama, dan sekitarnya
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Kamis 12 Februari 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News