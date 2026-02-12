Rangkaian Pekan Budaya Tionghoa 2026, Ada Stan Bazar hingga Karnaval

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Agenda tahunan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) XXI 2026 kembali digelar.

PBTY tahun ini akan dimeriahkan dengan seni budaya, berbagai macam pentas seni serta festival kuliner.

PBTY kali ini sedikit berbeda karena digelar selama tujuh hari di kawasan Ketandan yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan.

Oleh karena itu, acara PBTY akan dikemas dengan konsep ngabuburit berbasis budaya.

Sedangkan panggung utama PBTY akan ditempatkan di Jl. Suryatmajan Kepatihan Yogyakarta.

Acara perayaan Imlek ini digelar dengan tema Warisan Budaya Memperkuat Persatuan Bangsa digelar 25 Februari-3 Maret 2026 di Kampoeng Ketandan Malioboro - Jl. Suryatmajan.

Berikut ini rangkaian kegiatan PBTY XXI 2026 yang rugi kalau dilewatkan.

1. Karnaval Budaya