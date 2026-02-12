JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Anggota Dewan Tinjau Kondisi TPST Modalan yang Berhenti Sementara

Anggota Dewan Tinjau Kondisi TPST Modalan yang Berhenti Sementara

Kamis, 12 Februari 2026 – 21:15 WIB
Anggota Dewan Tinjau Kondisi TPST Modalan yang Berhenti Sementara - JPNN.com Jogja
Bangunan TPST Modalan saat diresmikan. Foto: Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Modalan di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Rabu (11/2).

Kunjungan tersebut merespons berhentinya operasional TPST karena rusaknya cerobong asap.

Sekretaris Komisi C DPRD DIY Koeswanto mengatakan aktivitas di TPST dipastikan terhenti untuk sementara.

Baca Juga:

"Untuk sementara, operasional menunggu proses pembangunan yang direncanakan mulai direalisasikan minggu ini,” kata Koeswanto. 

Demi percepatan beroperasinya kembali TPST Modalan, pihaknya mendorong anggaran dari daerah hingga pusat.

"Kami akan mendorong bersama Komisi C, bahkan hingga ke pusat agar dukungan anggaran dapat dimaksimalkan sehingga persoalan ini bisa segera ditangani,” katanya.

Baca Juga:

Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penanganan sampah di DIY ini terselesaikan.

TPST Modalan sendiri merupakan tempat pengolahan sampah yang diresmikan pada pertengahan November 2024.

Komisi C DPRD DIY meninjau kondisi TPST Modalan yang berhenti beroperasi sementara.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   DPRD DIY anggaran sampah tpst modalan operasional tpst sampah jogja sampah yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU