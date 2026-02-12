Anggota Dewan Tinjau Kondisi TPST Modalan yang Berhenti Sementara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Modalan di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Rabu (11/2).

Kunjungan tersebut merespons berhentinya operasional TPST karena rusaknya cerobong asap.

Sekretaris Komisi C DPRD DIY Koeswanto mengatakan aktivitas di TPST dipastikan terhenti untuk sementara.

"Untuk sementara, operasional menunggu proses pembangunan yang direncanakan mulai direalisasikan minggu ini,” kata Koeswanto.

Demi percepatan beroperasinya kembali TPST Modalan, pihaknya mendorong anggaran dari daerah hingga pusat.

"Kami akan mendorong bersama Komisi C, bahkan hingga ke pusat agar dukungan anggaran dapat dimaksimalkan sehingga persoalan ini bisa segera ditangani,” katanya.

Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penanganan sampah di DIY ini terselesaikan.

TPST Modalan sendiri merupakan tempat pengolahan sampah yang diresmikan pada pertengahan November 2024.