Rektor Ingin Alumni UIN Sunan Kalijaga Berdampak Bagi Masyarakat
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rektor UIN Sunan Kalijaga Noorhaidi Hasan mengatakan bahwa kampus itu harus melahirkan lulusan yang berdampak.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara Wisuda Periode II Tahun Akademik 2025/2026 yang digelar pada Rabu (11/2).
Menurutnya, ukuran keberhasilan lulusan tidak diletakkan pada posisi atau jabatan melainkan pada dampak yang dihadirkan.
“Di mana pun pengabdiannya, selama memberikan dampak bagi masyarakat, itulah alumni sukses kami,” ujar rektor.
Menurut Noorhaidi, ilmu harus hadir sebagai daya tahan menghadapi kompleksitas masa depan dan kompas etik.
Komitmen tersebut diterjemahkan dalam agenda besar menjadikan UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus berdampak.
"Anda lulus dengan predikat kesarjanaan plus karena tidak saja memiliki kompetensi keilmuan masing-masing, tetapi juga dibekali dengan semangat keislaman, spiritualitas dan semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara dan peradaban dunia," katanya.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meluluskan 570 wisudawan pada periode ini.
