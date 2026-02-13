JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkot Jogja Akan Terbitkan SE Jam Operasional Tempat Usaha Selama Ramadan

Pemkot Jogja Akan Terbitkan SE Jam Operasional Tempat Usaha Selama Ramadan

Jumat, 13 Februari 2026 – 08:20 WIB
Pemkot Jogja Akan Terbitkan SE Jam Operasional Tempat Usaha Selama Ramadan - JPNN.com Jogja
Wakil wali kota Yogyakarta Wawan Harmawan saat jumpa pers pada Kamis (12/2). Foto: Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta resmi mengeluarkan kebijakan terkait operasional tempat hiburan malam, spa, dan pusat rekreasi selama bulan suci Ramadan. Langkah ini diambil untuk menjaga kekhusyukan umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa.

Berdasarkan peraturan yang akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota, seluruh tempat hiburan dan sejenisnya diwajibkan tutup total pada hari pertama hingga hari ketiga Ramadan.

Setelah melewati periode tiga hari tersebut, pelaku usaha diperbolehkan kembali beroperasi, tetapi dengan pembatasan jam yang ketat.

Baca Juga:

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan bahwa pembatasan jam operasional ini bertujuan agar aktivitas hiburan tidak berbenturan dengan waktu ibadah utama, seperti salat Tarawih.

Khusus untuk usaha karaoke, jam operasional dibagi menjadi dua sif, yaitu sesi pagi/sore pukul 09.00 – 17.00 WIB dan sesi malam pada pukul 21.00 – 00.00 WIB.

Sedangkan untuk sektor kuliner, seperti rumah makan dan restoran, Pemkot Jogja tetap mengizinkan operasional pada siang hari.

Baca Juga:

"Tempat makan-minum tetap buka dengan ketentuan tidak mengganggu kekhusyukan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa," ujar Wawan.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat menegaskan bahwa pihaknya akan menjadi garda terdepan dalam pengawasan aturan ini. Namun, ia memastikan bahwa penindakan akan dilakukan secara persuasif.

Pemkot Yogyakarta akan mengatur jam operasional tempat hiburan, rekreasi dan spa selama Ramadan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemkot Jogja ramadan Jogja tempat hiburan bulan ramadan jam operasional hiburan malam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU