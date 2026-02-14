7 Masjid di Jogja yang Menyediakan Takjil Gratis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, atmosfer religius dan semangat berbagi mulai terasa hangat di sudut-sudut Kota Yogyakarta.

Sebagai kota yang dikenal dengan sebutan Kota Pelajar, Yogyakarta kembali menghidupkan tradisi mulia: penyediaan takjil dan sahur gratis bagi para mahasiswa, perantau, hingga masyarakat umum.

Berikut adalah daftar masjid ikonik di Yogyakarta dan sekitarnya yang siap menjadi destinasi "ngabuburit" sekaligus tempat berbuka puasa Anda:

1. Masjid Jogokariyan

Masjid Jogokariyan terletak di Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Masjid satu ini tiap tahunnya rutin menyambut bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan spiritual.

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan, misalnya iktikaf, dialog kebangsaan, talkshow dan sesi berkisah khusus untuk anak-anak.

Untuk takjil gratis, pihak masjid akan menyediakan 3.800 porsi per hari.

2. Masjid Kampus UGM