GKR Mangkubumi Lantik Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, Sultan Ingin Menguatkan UMKM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jogja Expo Center (JEC) menjadi saksi pengukuhan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten/Kota se-DIY pada Sabtu (14/2). Ketua Umum Kadin DIY GKR Mangkubumi melantik langsung para ketua hingga anggota pengurus untuk masa bakti 2025-2030.

Dalam prosesi tersebut, lima tokoh resmi ditetapkan sebagai nakhoda baru Kadin di wilayah masing-masing.

Mereka adalah Eko Sutrisno sebagai Ketua Kadin Kota Yogyakarta, Nur Ikhsan Hidayat sebagai Ketua Kadin Bantul, Joko Pitoyo sebagai Ketua Kadin Gunungkidul, Yudi Prihantana sebagai Ketua Kadin Sleman, dan Nanang Sukrisno sebagai Ketua Kadin Kulon Progo.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam arahannya memberikan pesan mendalam mengenai peran vital Kadin di tingkat kabupaten dan kota.

Sultan HB X menegaskan bahwa pengurus Kadin bukan sekadar representasi dunia usaha, melainkan penggerak utama ekonomi di wilayahnya masing-masing.

"Kadin kabupaten/kota memiliki posisi strategis untuk menggerakkan industri, menguatkan UMKM, dan menjembatani aspirasi pelaku usaha dengan kebijakan publik," ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Senada dengan hal tersebut, GKR Mangkubumi dalam sambutannya menyoroti potensi besar yang dimiliki DIY, mulai dari modal sosial, budaya, hingga sumber daya manusia yang kuat.

Beliau menyebutkan bahwa UMKM kreatif, industri pariwisata yang berdaya tarik tinggi, serta sektor pendidikan unggul adalah pondasi utama ketangguhan ekonomi Yogyakarta.