Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 16 Februari 2026

Senin, 16 Februari 2026 – 08:11 WIB
Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 16 Februari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Cuaca ekstrem di Jogja. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Senin (16/2). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan cuaca berawan.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan akan mulai turun pada siang hari. Saat sore, akan turun hujan lebat disertai petir. Pada malam hari cuaca akan kembali berawan.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 16 Februari 2026.
