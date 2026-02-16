Jadwal Film di Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 16 Februari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Libur panjang Imlek hari ini warga Yogyakarta disuguhkan dengan beragam pilihan tontonan menarik di bioskop berbagai pusat perbelanjaan. Mulai dari film horor lokal yang mencekam hingga petualangan fantasi epik karya James Cameron.

Salah satu film baru yang sedang hits adalah Alas Roban Film ini hadir sebagai sajian horor mencekam yang mengangkat legenda urban paling ikonik dari jalur pantura Jawa Tengah. Dibintangi oleh Michelle Ziudith dan Rio Dewanto, film ini mengajak penonton menelusuri kengerian di balik rimbunnya hutan jati yang dikenal sebagai "jalur maut".

Dikisahkan, sebuah perjalanan yang seharusnya biasa saja berubah menjadi teror tanpa henti ketika kendaraan yang mereka tumpangi terjebak di tengah hutan Alas Roban saat malam hari. Bukan sekadar kecelakaan yang mereka takuti, melainkan entitas gaib dan kekuatan gelap yang telah lama menghuni tempat tersebut.

Perpaduan antara drama keluarga yang emosional dan elemen horor tradisional yang kental membuat film ini tidak hanya sekadar memberikan jumpscare, tetapi juga suasana atmospheric yang mengancam. Penonton akan diajak mempertanyakan: apakah mereka bisa keluar dari hutan tersebut, atau justru menjadi bagian dari sejarah kelam Alas Roban?

Berikut adalah rangkapan jadwal pemutaran film hari ini, Senin 16 Februari 2026. Anda bisa berkunjung ke Ambarukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, Pakuwon dan Transmart Maguwo.



1. Ambarrukmo Plaza (Amplaz)

Pilihan tepat untuk Anda yang ingin menonton film horor lokal maupun drama klasik internasional.

Alas Roban (R13+) : 12:05 | 14:20 | 16:35 | 18:50 | 21:05